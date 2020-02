Bendeleden Caloh Wagoh via magnetron afgeluisterd

De advocaat van B. is bijzonder verbolgen over deze praktijken, zei hij woensdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hierdoor zijn namelijk ook gesprekken tussen hem en zijn cliënt gehoord en dat is verboden. Hij spreekt van een vormfout van het OM.

B. en Y. staan alle twee terecht in het proces Eris, dat gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. Y. staat terecht voor moord, B. voor een poging daartoe.

Motorclub Caloh Wagoh wordt de ’moordmakelaar van de onderwereld’ genoemd. Ridouan Taghi zou meermalen gebruik hebben gemaakt van de gewelddadige dienstverlening. Hij werd in december opgepakt in Dubai, nadat hij jarenlang voortvluchtig was. Hij is geen verdachte in de Caloh Wagoh-zaak, omdat hij al terechtstaat in het minstens zo omvangrijke liquidatieproces Marengo.