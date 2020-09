Student vindt gestolen telefoon terug met gekke selfies van een aap

Dit weekend kwam de 20-jarige Zackrydz toen hij wakker werd erachter dat zijn telefoon kwijt was. „Er waren geen sporen van een inbraak”, zo vertelt hij aan de BBC. Het was zijn vader die een dag later een aap bij hun huis zag lopen. Toen Zackrydz besloot om zijn eigen telefoon te gaan bellen, hoorde hij gerinkel in de achtertuin, waar zijn telefoon in de modder onder een palmboom bleek te liggen.

Zijn oom grapte nog dat er misschien een foto van de dief op de telefoon zou staan. Maar hij kon niet vermoeden wat hij zou aantreffen. „Mijn telefoon stond vol met apenfoto’s.”

Zackrydz denkt dat de aap door het raam van zijn broer, dat open stond, naar binnen is gekomen. Volgens hem is het de eerste keer in zijn wijk dat een aap iets steelt. Maar het blijft onduidelijk hoe het precies is gegaan en hoe de foto’s op zijn telefoon terecht zijn gekomen. „Dit is iets dat je misschien een keer in een eeuw meemaakt.”