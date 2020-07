’Wij, echte modellen, worden vervangen door AI-meisjes’

Bovell, die een Master of Business Administration (MBA) op haar naam heeft staan en veelgevraagd spreker is, introduceert Shudu Gram aan het publiek. Shudu is een talentvol model. Ze komt uit Zuid-Afrika. Eentje om ’in de gaten te houden’, heet dat in modetermen.

„Ik ben ook model, maar in tegenstelling tot Shudu, ben ik een mens”, schrijft Bovell in Vogue. Shudu is een 3D-product. ’Ze’ is slechts een van de vele digitale modellen en influencers die de modewereld bestormen. Een ander beroemd nepmodel, Miquela Sousa, werkte voor Prada en Calvin Klein, nam een video op met Bella Hadid, en bracht een lied uit.

„Indrukwekkend, maar iets stelt me gerust: Miquela is, net als Shudu, een computergegenereerd beeld (CGI), geen artificial intelligence (AI). Dat betekent dat zij eigenlijk niets zelf kunnen: niet denken, niet leren. Ze kunnen niet zelfstandig beslissen om op enig moment een andere pose aan te nemen”, aldus Bovell. „Maar dat wordt snel anders.”

Bovell, die vaak praatjes houdt op tech-evenementen, schetst een beeld waarin AI-gegenereerde modellen de industrie overnemen. Het Japanse DataGrid werkt aan een model op basis van generative adversarial networks (GANs), erg verwant met AI. Digitale modellen kunnen in de toekomst alle poses denkbaar aannemen, „precies waarmee modellen als ik ons geld verdienen. Zalando, de Duitse gigant waar ik zelf veel gewerkt heb, heeft onderzoek hierover gepubliceerd. Het lijkt een kwestie van tijd totdat de modegiganten hiervoor kiezen.” Ook in andere sectoren zijn digitale modellen gewild.

De AI-modellen krijgen niet alleen een mooi uiterlijk, maar ook een karakter, humor, karaktertrekken en tattoos. ’Sorry, ik heb een kater’, zei een van hen tijdens een interview. Anderen hebben politieke gedachten; ene ’Bermuda’ is pro-Trump. Veel computermodellen dwepen met ’opkomen voor minderheden’ en ’diversiteit’.

Natuurlijk kent de modellenindustrie zijn valkuilen, gevaren en negatieve kanten, met seksuele intimidatie en de ongezonde wens om modellen soms hyperdun te maken. Maar, stelt Sinead Bovell, er is decennialang gestreden voor verbetering. „Soms verloor je daar een baan mee. Maar nu we eindelijk verandering zien in de industrie, kunnen digitale modellen de baan inpikken waarvoor wij het risico hebben genomen. Of erger; merken kunnen zelf CGI’s creëren die bepaalde zaken uitdragen zonder daar zelf iets voor te doen.”

Ja, digitale modellen hebben voordelen. Bedrijven kunnen erachter komen op welke modellen we graag klikken – en die steeds aanbieden. Of onszelf als model weergeven. Volgens Sinead Bovell zullen levende modellen zichzelf moeten ontwikkelen om bij te blijven. Zelf neemt ze mogelijk een avatar van zichzelf. „Ondertussen blijf ik mijn unieke menselijke verhaal delen, iets wat een robot nooit zal kunnen.”