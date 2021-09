Dit zijn de versoepelingen en restricties op een rij

Video

Amy en Esmee runnen high-class escortbureau: ‘We hebben elkaar ontmoet tijdens een trio’

In hun studententijd werkten Amy en Esmee als high-class escort. Nu, op hun 25e, runnen zij samen hun eigen high-class escortbureau. Zij verkopen ‘de ideale vriendin’, die eigenlijk niet bestaat. In de nieuwe Spraakmakend vertellen Amy en Esmee aan Wilson Boldewijn openhartig over hun werk.