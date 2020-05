’Nederlanders straks via landelijk nummer direct naar GGD voor coronatest’

Mensen die nu al getest kunnen worden als ze klachten hebben, zoals zorgmedewerkers, hoeven ook niet meer eerst 24 uur te wachten, maar kunnen dat direct laten doen. Het is ook de bedoeling dat de GGD binnen een dag de uitslag van een test kan melden, zei De Jonge. Een snelle uitslag is belangrijk, omdat des te eerder kan worden begonnen met een bron- en contactonderzoek. Hierbij worden de mensen opgespoord en benaderd met wie een positief geteste persoon de periode ervoor contact heeft gehad.

Volgens de minister mogen mensen zich vaker testen, maar wel alleen als ze klachten hebben. Maar „na een keer gaat de lol er wel van af, het is niet helemaal pijnloos.”

Om de GGD’en deze onderzoeken te kunnen laten doen, zijn er veel mensen nodig. Dat is volgens de minister een grote klus en daarom worden er afspraken gemaakt met landelijke callcenters en worden veel mensen geworven. Ook zijn er veel mensen nodig om alle testen af te nemen en te onderzoeken. Het is belangrijk dat het aantal mensen en teams kan worden opgeschaald als het nodig is, aldus De Jonge.