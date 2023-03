Politie ontdekt mummie in koeltas ’beschonken’ man: ’Is mijn vriendin’

PUNO - Een bizarre vondst in de tas van een Peruaanse man in de stad Puno zaterdag. Een 26-jarige bezorger die zich naar verluidt ’dronken’ gedroeg, werd door de politie staande gehouden en gefouilleerd. In zijn koeltas zat een mummie.