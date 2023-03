Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van ... Trijntje Engels-van der Zwaag (1961-2023): ’Tachtig uur werken met een lach’

Door Marie-Thérèse Roosendaal

Haar leven lang werkte Trijntje Engels-van der Zwaag in de horeca in Coevorden, vertelt haar echtgenoot Klaas. „Eerst in een cafetaria in de wijk Poppenhare, daarna ook daar in een café. En in 2012 zijn wij voor onszelf begonnen.”