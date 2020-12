Coronabreuk: Bente kan drie jaar (!) niet naar haar man in Texas

Bente en haar man Jonathan in gelukkiger tijden. Rechts: de zoon van ’Jon’ uit een eerder huwelijk houdt de kleine Lake vast. Ⓒ Eigen foto’s

Delft - „Het is een nachtmerrie.” Vanwege problemen met de papieren door de coronacrisis leeft de Nederlandse Bente samen met haar eenjarige zoon (en een klein meisje onderweg) gescheiden van haar Amerikaanse man, die nog in Texas woont. Ze mag drie jaar de Verenigde Staten niet in, en haar man kan niet zomaar naar Nederland komen.