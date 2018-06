Doden bij brand in casinohotel Georgië

Het 22 verdiepingen tellende hotel Leogrand wordt gerund door een Turkse zakenman en is populair onder Turkse gasten. Onder de gewonden zouden in elk geval Georgische, Turkse en Israëlische burgers zijn. Batumi is de hoofdstad van de autonome republiek Adzjarië in het zuidwesten van Georgië. De badplaats ligt aan de Zwarte Zee op zo'n 17 kilometer van de Turkse grens.

De oorzaak van de brand is onbekend.