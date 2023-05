Van der Burg trekt de knip na heibel in coalitie om opvolger bed, bad, brood

De onderlinge heibel ging om de zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), de opvolger van de bed, bad, broodregeling. Vijf gemeenten kregen de afgelopen jaren geld van het kabinet om deze opvang voor illegalen te regelen, maar daar leek een einde aan te komen.

’Blijven ondersteunen’

De regeling is al langer tegen het zere been van VVD, omdat die partij liever niet ziet dat illegalen worden opgevangen in het land. Maar D66-Tweede Kamerlid Podt rekent erop dat de staatssecretaris deze vorm van opvang ook nog na dit jaar betaalt. „Deze regeling zorgt voor een dak voor ongedocumenteerden en veiligheid op straat. Gemeenten die zich ook al zo inzetten voor reguliere asielopvang moeten we blijven ondersteunen”, laat ze weten.

CU-Kamerlid Ceder zegt ook dat het wat hem betreft ’echt anders gaat’. „Samen met gemeenten moet dit kabinet gewoon uitvoering geven aan de afspraken voor een landelijk dekkend netwerk, juist omdat dat nu zo belangrijk is voor gemeenten, de openbare orde en fatsoenlijk asielbeleid.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat dinsdagmiddag nog weten dat Van der Burg met de vijf betrokken gemeenten ’in gesprek’ gaat over de kwestie. Maar later op de dag maakt de VVD-bewindsman al bekend dat er alsnog geld wordt uitgetrokken voor de LVV, waardoor die langer in de lucht kan blijven.

’Gericht op terugkeer’

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) wordt uitgebreid ’naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer’. Zelfstandige gemeentelijke opvang is dan niet meer nodig en wordt door het Rijk niet meer gefinancierd, luidt de afspraak. In kabinetskringen valt te horen dat de dekking incidenteel was en dat er daarom op kan worden gekort. Bovendien zou in de coalitie bekend zijn geweest dat dit eraan zat te komen.

Het is niet voor het eerst dat er heibel is over de regeling. Over de vraag wat te doen met uitgeprocedeerde asielzoekers viel het kabinet-Rutte II nog bijna in 2015. De VVD wilde illegaliteit strafbaar stellen, de PvdA wilde deze groep mensen juist opvangen. Het compromis tussen VVD en PvdA was uiteindelijk sobere opvang in vijf gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen.

De Tweede Kamer debatteert woensdagmorgen over het asielbeleid. Kamerleden praten dan over de prognoses die onlangs zijn gepresenteerd, waaruit blijkt dat er veel meer geld moet worden uitgetrokken voor asielbeleid dan eerder verwacht. Tot en met 2026 is er 8,7 miljard euro extra uitgetrokken, waardoor de teller in totaal op 13,9 miljard komt. Van dat geld moet de LVV ook betaald worden.

Geduld

De grote vraag is hoeveel geduld de VVD nog heeft op het migratiedossier, aangezien vanuit de achterban van die partij al langer wordt gevraagd om maatregelen om de instroom te beperken. Tot op heden mislukken pogingen om dat voor elkaar te krijgen omdat coalitiepartijen te verdeeld zijn. Vanuit de oppositie worden de messen dan ook geslepen. De verwachting is dat de instroom komende tijd fors toe gaat nemen.

PVV-leider Wilders vindt dat inmiddels wel duidelijk is ’dat dit kabinet niet in staat is de asieltsunami te stoppen’. „Ze helpen ons land naar de mallemoeren en wij moeten daartegen in verzet komen.” Volgens JA21-leider Eerdmans gaat het van kwaad tot erger. „Rutte beloofde de asielinstroom omlaag te brengen, maar in plaats daarvan dreigt dit jaar een asielrecord. Nederland zit in een asielcrisis, maar stevent af op een asielramp.”