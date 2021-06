Gezondheidsraad: Pfizer-vaccin veilig voor kinderen vanaf 12 jaar

Het BioNTech/Pfizer-vaccin is voldoende werkzaam en veilig voor gebruik vanaf 12 jaar en het levert kinderen met een medisch risico directe en indirecte gezondheidswinst op, schrijft de raad in een spoedadvies dat is aangeboden aan minister De Jonge (Volksgezondheid).

Kinderen met een chronische aandoening hebben vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Ook worden sommigen van hen nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting, stelt de raad.

De Gezondheidsraad adviseert om de risicogroepen aan te houden die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Aanvullend beveelt de raad aan om obesitas als indicatie voor vaccinatie op te nemen en om behandelend artsen de mogelijkheid te geven in uitzonderlijke gevallen een indicatie te stellen.

Om kinderen vanaf 12 jaar uit risicogroepen of hun ouders te beschermen die om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden of waarbij vaccins minder goed aanslaan, raadt de Gezondheidsraad zogeheten ringvaccinatie aan. Dat wil zeggen dat alle huisgenoten vanaf 12 jaar gevaccineerd worden.

Eerder adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen van 16 en 17 jaar die behoren tot de hoog-risicopatiëntgroepen in te enten. Dat gebeurt inmiddels al.

Experts stelden eerder al in deze krant dat snelle vaccinatie van kinderen met een medische indicatie tussen de 12 en 17 jaar belangrijk was. ,,Vaccinatie is nu absoluut nuttig voor een groep kwetsbare kinderen”, betoogde immunoloog Marjolein van Egmond. ,,De kinderen gaan bijvoorbeeld al een jaar niet naar school en kunnen niet met hun vriendjes spelen.”

Over de vaccinatie van gezonde kinderen, die er nauwelijks last van krijgen als ze corona oplopen, brengt de Gezondheidsraad naar verwachting pas over enkele weken een advies uit. Daarover bestaat meer discussie.

Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning vraagt zich bijvoorbeeld af of je hen zou moeten inenten om volwassenen te beschermen die een groter risico lopen, terwijl die zich ook al kunnen laten vaccineren. Ook wees ze erop dat we nog te weinig weten over eventuele zeldzame bijwerkingen en dat er niets bekend is over effecten op een langere termijn dan 2 of 3 maanden.