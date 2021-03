‘Strijd om plek 3 wordt superinteressant’

Normaal gesproken zijn verkiezingen veel spannender en gaat het tot het laatste moment tussen de nummers 1 en 2. Dat is dit jaar wel anders, een echte competitie tussen de PVV en de VVD komt niet echt van de grond. Is er dan helemaal geen strijd? ‘Zeker wel.’ Volgens chef van de parlementaire redactie Inge Lengton wordt het gevecht daarachter heel boeiend. „Het getergde CDA en het opkomende D66 trekken steeds meer naar elkaar toe.” Verder wordt er in een nieuwe aflevering van de podcast ‘De Stembus’ uitgebreid stilgestaan bij de speciale verkiezingskrant die deze maandag op de mat valt.