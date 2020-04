Rusland meldt veel nieuwe coronagevallen

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Rusland volgens officiële cijfers bijna 150 patiënten met het virus overleden. Bij ruim 18.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt.

Het aantal doden en vastgestelde besmettingen in Rusland ligt daarmee veel lager dan in veel westerse landen. In de VS zijn zo’n 22.000 sterfgevallen en meer dan een half miljoen besmettingen gemeld.

Experts waarschuwen dat officiële cijfers geen volledig beeld geven, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Wereldwijd zijn ruim 1,8 miljoen besmettingen gemeld.