Het beste van De Telegraaf

Tientallen partijen slaan handen ineen: monsterverbond tegen megabordeel in Amsterdam

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Mariska Majoor en Theodoor van Boven plakken protestposters in de stad. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - In totaal 26 toonaangevende, tegelijkertijd compleet uiteenlopende partijen slaan de handen ineen tegen het Erotisch Centrum (EC), dat de gemeente Amsterdam in stadsdeel Noord dan wel Zuid wil plaatsen als vervanging van de Wallen. Via een petitie hoopt dit diverse collectief het gemeentelijk plan voorgoed te torpederen. „Stop het geld voor de ontwikkeling van dit ontluisterende plan in de aanpak van de huidige Wallen”, oppert ambassadeur Mariska Majoor.