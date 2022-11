De Utrechtse kreet ’UUU’ is geen boe-geroep, meldt een poster aan artiesten

De leus die wordt gebruikt om je voorliefde voor de Domstad mee te tonen, wordt soms anders ontvangen door (buitenlandse) muzikanten. Daarom heeft TivoliVredenburg een poster opgehangen die muzikanten bijbrengt dat de kreet juist géén belediging is.

De roep is door Utrechters overgenomen van Utrecht-fans in het stadion van de stad en een begrip geworden in de Domstad. Alleen artiesten denken soms dat het om boe-geroep gaat. TivoliVredenburg wil deze artiesten nu met een poster bijbrengen wat er bedoeld wordt: het is geen boe-geroep, maar een vrolijke kreet van Utrechters die trots zijn op hun stad en blij zijn dat jij hier bent.

Het is artiesten als Carter van Frank Carter & The Rattlesnakes, Merol en Eefje de Visser al overkomen, schrijft de regionale omroep. Hier moet met de nieuwe posters dus een einde aan komen. „Het begon een jaar of zes geleden, maar na corona is het flink toegenomen. Er waren weer concerten en veel bezoekers waren erg uitgelaten”, vertelt een woordvoerder van TivoliVredenburg. Vaak gebeurt dit als artiesten het woord Utrecht laten vallen. Dit geeft artiesten de schijn dat het publiek ontevreden is, met alle gevolgen van dien. Op sociale media spreken mensen schande van de praktijk, maar TivoliVredenburg wil de kreet juist accepteren voor wat het is. „We willen en kunnen dit niet verbieden. Je kan het beter omarmen en uitleggen.”