Dagje liggen aan een Grieks strand? 120 euro, alstublieft

Het is een fijn verdienmodel voor Griekse hotels en bars: publieke stranden bezaaien met ligbedden en die verhuren voor woekerprijzen. Op het eiland Paros betalen toeristen al gauw €60 per dag voor twee strandbedjes en een parasol. Een luxe strandbed kost een slordige €120 per dag.

De Grieken zelf zijn klaar met de graaiende zakenlui die zich publieke stranden toe-eigenen. Zij zien met lede ogen aan hoe ’hun’ stranden steeds meer een luxe worden die alleen de rijke toerist zich kan veroorloven. Eerder deze maand gingen ze daarom masaal het strand op: tussen de luxe ligbedden protesteerden ze tegen de uitbating van publieke stranden. De ’towel movement’, zoals de protestbeweging wordt genoemd, heeft ook Grieken op Corfu en Kreta geinspireerd om in opstand te komen.

Illegaal

Stranden in Griekenland zijn in principe publiek toegankelijk, maar delen ervan mogen door lokale gemeenten worden verhuurd aan restaurants, bars en hotels. Daar zitten wel wat regels aan vast, want van ieder strand mag er maximaal 50% van de ruimte verhuurd worden. De rest moet publiek toegankelijk blijven. Veel Griekse horeca-uitbaters houden zich niet aan die regels en bezetten illegaal meer strand dan ze eigenlijk mogen.

De protesten lijken enig effect te hebben. Recent werden er 900 inspecties gedaan op Griekse stranden, waarbij er in een derde van de gevallen straffen werden uitgedeeld aan sjoemelende hoteleigenaars. Of de lokale bevolking op de lange termijn gelijk krijgt, is nog afwachten: toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Griekenland en het uitbaten van idyllische stranden is een lucratieve business voor lokale gemeenten.