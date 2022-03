Geen steun voor verzoek feitenrelaas over omstreden mondkapjesdeal

In plaats daarvan willen onder meer VVD en D66 dat er - deze week nog - een technische briefing komt met onderzoekers van Deloitte, die de mondkapjesdeal onder de loep nemen. Dat Deloitte-onderzoek is al een aantal keer vertraagd, en wordt nu in het gunstigste geval voor de zomer verwacht.

Appjes De Jonge

Vorige week vroeg een meerderheid van de Kamer minister Conny Helder (Langdurige Zorg) om een feitenrelaas, nadat er appjes tussen ex-coronaminister Hugo de Jonge en zijn ambtenaren waren geopenbaard. Daaruit bleek onder meer dat De Jonge een hoge ambtenaar actief had aangespoord om contact te zoeken met Van Lienden, terwijl De Jonge eerder beweerde niets met de mondkapjesdeal van doen te hebben gehad.

Maandag liet Helder weten dat een feitenrelaas er niet in zat, onder meer omdat zij het onderzoek van Deloitte niet voor de voeten wil lopen. In plaats daarvan stelde ze een technische briefing voor, waarin Kamerleden hun vragen aan de Deloitte-onderzoekers kunnen stellen. Coalitiepartijen zien daar wel wat in. Mocht dat geen bevredigende antwoorden opleveren, dan kan er alsnog een feitenrelaas worden opgevraagd, zo klinkt het.

Hoe gaat ophef rond de beruchte mondkapjesdeal aflopen voor minister Hugo de Jonge? Dat bespreekt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van de podcast ’Afhameren’: