Rector Vindicat: een domme actie juist nu de vereniging onder vergrootglas ligt

Rond half een is de politie met meerdere eenheden het pand binnengegaan. Volgens een getuige reden er zes politievoertuigen voor. Daar troffen agenten een groepje van 15 mensen aan, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Zij zijn allen bekeurd vanwege het samenscholingsverbod dat momenteel van kracht is. Het is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan om met drie of meer mensen samen te komen.

Rector Floris Hamann van Vindicat is zwaar teleurgesteld. Hij beseft dat uitgerekend zijn vereniging onder een vergrootglas ligt. ,,Het is heel stom, een domme individuele actie van die jongens. We balen er enorm van. Dat je dit moet horen... Het doet ook teniet wat we wilden bereiken in de afgelopen jaren. Tegen de afspraken in, dit zou niet gebeuren. Goed dat de politie heeft ingegrepen.” Hamann geeft aan nog met de betrokkenen in gesprek te gaan over wat er gebeurd is. „Dat hebben we nog niet gedaan. We gaan het meemaken.”

Hamman kan er met zijn hoofd niet bij en noemt het „zo onverantwoord” om dit te doen. „We hebben vrijdag juist nog met burgemeester Koen Schuiling gesproken, over dat we allebei vinden dat onze studenten zich zo goed gedroegen nu met alle maatregelen. Dit is absoluut niet de bedoeling. Balen dus, heel dom.”

Vindicat kwam eerder in het nieuws toen de club met 900 studenten was afgereisd naar Italië voor een wintersportvakantie. Het skioord in het Italiaanse Sestriere was op dat moment risicogebied.

Niks gemerkt

Op de Grote Markt is het zaterdag vroeg in de morgen nog stil. De warenmarkt is er nog in opbouw. Een nog wat slaperige buurvrouw laat weten: „Net goed dat ze een bon krijgen.” Zelf hebben ze er echter niks van meegekregen. „Ik sliep al en als ik slaap.”

Het is ’weer ongehoord’

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP in de gemeenteraad van Groningen volgt Vindicat al jaren kritisch. „Als het klopt is het weer ongehoord. En deze vijftien doen wetenschappelijke opleidingen?”, verzucht hij zaterdagmorgen in een reactie. Dijk vraagt zich af of deze leden een bestuurlijke functie hebben.

Ook PVV-voorman in Groningen Ton van Kesteren kan er niet over uit: „Uitdagen is het, provoceren. Toen ik vragen stelde over de skireis van Vindicat in Italië noemde een journalist dat ’een dieptepunt, terwijl ze naar risicogebied waren. Deze vorm van overmoedigheid, van uitdagen en provoceren getuigt helaas van weinig verantwoordelijkheidsgevoel.”

Weinig buren

De grote sociëteit van Vindicat staat bekend als ’de kroeg’, officieel ’Mutua Fides’. De clubleden hebben weinig buren. Het Westcord Hotel, direct naast het gebouw van de vereniging, is nog in aanbouw en bijna klaar.

Appartementen aan de overkant zijn goed geïsoleerd, evenals het Vindicat-pand zelf. Buren horen meestal niet veel, soms een feest.

Vindicat is juist deze weken met leden actief om mensen bij te staan rondom de coronacrisis. Dat doen ze samen met andere studenten uit het hele land.

Tegenstrijdig

Op sociale media vinden critici het tegenstrijdig om zelf met teveel mensen in een gebouw aanwezig te zijn, terwijl aan de andere kant hulpverleners bedankt worden en leden van de studentenvereniging hulp aanbieden.

Die hulp loopt uiteen van hulp bij boodschappen tot het project Toppas, een oppasdienst voor werkende ouders.

Een woordvoerder van de gemeente en Veiligheidsregio Groningen laat weten „dat de politie het heeft opgepakt en het daar verder niets aan toe te voegen heeft.”