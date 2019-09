Onderzoek naar massale zeehondensterfte Alaska

JUNEAU - Amerikaanse biologen onderzoeken de massale sterfte van zeehonden in de staat Alaska. Sinds juni vorig jaar zijn bijna driehonderd gestorven zeehonden gevonden, en dat zijn er veel meer dan normaal. In heel 2018 ging het om 119 sterfgevallen. De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) spreekt van een „ongebruikelijke sterfte.” Ook zijn veel van de dieren ondervoed.