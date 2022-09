Dag 197 van de invasie LIVE | Vier Europese landen scherpen regels aan voor Russische staatsburgers die een EU-visum willen

Door onze redactie/ANP Kopieer naar clipboard

Kallas benadrukt dat niet alle Russische toeristen straks worden geweigerd, maar dat de landen uitzonderingen gaan maken. Ⓒ ANP / EPA

De inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zes maanden. Het gaat om het bloedigste conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens defensie-analisten zijn er tienduizenden dodelijke slachtoffers gevallen en kan het conlict nog wel even duren. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.