Zaandammer verdacht van poging doodslag na trap tegen hoofd Yanil (16)

Yanil, eveneens uit Zaandam, werd op 21 juni bij de Jagersplas tegen het hoofd geschopt. Ook een 13-jarige jongen uit Zaandam is als verdachte gehoord, omdat hij het incident filmde. De beelden van het incident werden massaal gedeeld op sociale media.

De jongen van Aziatische afkomst kreeg het met andere jongeren aan de stok en werd getrapt en kreeg te horen dat hij een ’kankerchino’ is. Ook in verklaringen aan het OM werd gezegd dat de jongen werd mishandeld vanwege zijn Aziatische afkomst en uiterlijk. Of dit verband houdt met het schoppen is nog niet duidelijk en onderwerp van onderzoek.

De 16-jarige verdachte is op maandag 6 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat de verdachte niet langer vast hoeft blijven te zitten maar het verloop van het onderzoek onder voorwaarden in vrijheid af mag wachten. De recherche van de eenheid Noord-Holland doet verder onderzoek en sluit aanhouding(en) in de toekomst niet uit.