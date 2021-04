Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen

De Amerikaanse overheid raadt het toedienen van het vaccin van het Leidse bedrijf Janssen tijdelijk af vanwege zorgen rond zeer zeldzame, maar ernstige trombosegevallen bij jonge vrouwen, zo werd dinsdag bekend. Australië ziet voorgoed af van het Nederlandse vaccin.

Dinsdag bleek dat ook de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het het Centers for Disease Control (CDC) voorlopig zullen stoppen met de Janssen-vaccins, zo meldde The New York Times als eerste. Afzonderlijke staten krijgen het advies om ook te pauzeren.

Zes gevallen op 7 miljoen vaccins

Eerst wordt een mogelijk verband met trombosegevallen onderzocht. In Amerika zijn zes gevallen bekend van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Het gaat om vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Eén van hen overleed. Een ander ligt kritiek in het ziekenhuis. Die zes gevallen zijn gemeld op een totaal van 7 miljoen Janssen-vaccins. De problemen lijken ’zeer zeldzaam’, aldus FDA-directeur Peter Marks, die spreekt van ’een overdaad aan voorzichtigheid’. Tegelijkertijd is onderrapportage van bijwerkingen een bekend gegeven en zouden de aantallen hoger kunnen liggen. Trombosegevallen in Europa kwamen na een handjevol meldingen sindsdien vaker aan het licht.

Maandag werden Janssen-vaccins geleverd in Nederland: