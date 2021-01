Burgemeesters: avondklok moet weinig uitzonderingen hebben

Met een dikke bruine tas komt minister Ferd Grapperhaus (justitie) dinsdagavond het provinciehuis van Utrecht binnengelopen. Of het langverwachte advies van het Outbreak Management Team (OMT) erin zit wil hij niet zeggen. ,,Maar het advies is er.” Voor de burgemeesters staat of valt alles met dat advies. Is het genoeg om zo’n zware maatregel te rechtvaardigen? ,,Dat bewijs zouden we vanavond kunnen horen”, stelt Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, voorafgaand aan het beraad.

Omdat de burgemeesters degenen zijn die uiteindelijk de maatregel moeten handhaven, is het van belang dat zij deze steunen. Het is echter geen vereiste voor het kabinet om de zware sanctie op te leggen. Pieter Broertjes, voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, ziet het dan ook somber in: ,,Ik ben bang dat het besluit al is genomen. Ik heb het idee dat ik inmiddels een roepende in de woestijn ben.”

Pieter Broertjes voorafgaand aan het veiligheidsberaad Ⓒ ANP

De burgervader van Hilversum was dinsdagavond als enige bij voorbaat al tegen een avondklok. ,,Het is buitenproportioneel en niet goed voor het draagvlak. Laten we het vaccin maar sneller toedienen, dat lijkt me een betere maatregel.”

Niet teveel uitzonderingen

,,Onder de burgemeesters zijn er die er duidelijk meer in zien en duidelijk minder in zien”, stelde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, na afloop van de vergadering. Toch zullen zij een eventuele invoering ervan niet in de weg staan. ,,Wij hebben ook nooit die positie ingenomen. We kunnen aangeven wat het vanuit onze expertise betekent voor de uitvoerbaarheid en handhaving, maar we kunnen het niet blokkeren. Dat is ook niet het debat geweest.”

De voorzitters van de veiligheidsregio’s vinden het vooral belangrijk dat het een duidelijke, uitvoerbare maatregel wordt, met niet te veel uitzonderingen, die helder gecommuniceerd wordt. ,,Anders wordt het lastig voor mensen om te accepteren en daarmee moeilijk te handhaven.”

Capaciteit politie schaars

Mocht de avondklok er komen, dan is de naleving daarvan volgens de voorzitters van de veiligheidsregio’s vooral voor rekening van de burgers zelf. ,,We gaan handhaven, maar dat betekent wel iets voor de capaciteit van de politie. Die is al geruime tijd schaars, we lopen al een tijdje achter de feiten aan. Dit gaat om hele scherpe keuzes vragen”, stelt Dijksma.

,,Eigen verantwoordelijkheid eerst”, zegt Annemarie Penn-te Strake, voorzitter van veiligheidsregio Zuid-Limburg en burgemeester van Maastricht. ,,We zullen optreden bij excessen, dat is al negen maanden het beleid. De politie zal wel een stap naar voren doen, maar we hebben geen grote hoeveelheden extra mensen. Dat is zelfs buiten coronatijd een probleem.”

Broertjes heeft inmiddels van de politie Midden-Nederland gehoord dat ook zij behoorlijk wat moeite hebben met het vrijmaken van capaciteit om de avondklok te handhaven. De Hilversumse burgemeester verwacht dat de maatregel vanaf vrijdagavond ingaat. Woensdagmiddag houden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie waarin de avondklok mogelijk aangekondigd wordt. ,,Dan hebben we 48 uur de tijd om voor te bereiden”, verzucht hij.