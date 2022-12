16-jarige jongen rijdt met 140 kilometer per uur door centrum Amersfoort in gestolen auto

De achtervolging vond eerder dit jaar plaats, maar de politie heeft de beelden woensdag online gezet. Op de video is te zien dat de jongen met gigantische snelheden door Amersfoort rijdt in een auto die gestolen blijkt te zijn. Op de intercom van de agenten in de auto is te horen dat de jongen een snelheid haalt van 140 kilometer per uur.

Bekijk de beelden van de politie hieronder. Tekst gaat verder onder de video.

De jongen wordt uiteindelijk klemgereden, maar gaat er te voet vandoor. „Na een korte achtervolging te voet kan de verdachte worden aangehouden”, schrijft de politie. De auto is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.