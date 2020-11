Dodental aardbeving Turkije en Griekenland boven de 50

Het reddingswerk in de Turkse metropool Izmir, waar zeker 20 gebouwen zijn ingestort, is nog in volle gang. Hulpverleners haalden 33 uur na de ramp nog een 70-jarige man levend onder het puin vandaan van een flatgebouw. Daar waren eerder ook al een zestienjarig meisje en haar hond gered.

De tiener kreeg in het ziekenhuis bezoek van de minister van Volksgezondheid en de reddingswerker die haar hand had vastgehouden tijdens de reddingsoperatie. „Gelukkig was mijn vader niet thuis. Die had niet gepast. Hij had dan zijn hoofd pijn gedaan”, zei het meisje. Ze vertelde dat ze zelf gelukkig „heel klein” is en onder het puin paste.

Sinds de aardbeving, die ook is gevoeld in Athene en Istanbul, zijn honderden naschokken gemeld. De Turkse autoriteiten hebben duizenden tenten neergezet voor mensen die niet kunnen terugkeren naar hun huizen.