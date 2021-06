Tram rijdt urenlang met lichaam dode vader rond, passagiers hadden niks door

De 64-jarige man kreeg maandagochtend een hartstilstand in de tram. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe hij overleed op zijn stoel. Dat moet toch wel opvallen, zou je denken. Maar niets is minder waar: niemand, zelfs de bestuurder niet, merkte wat op.

„Mijn vader reed urenlang levenloos in de tram”, vertelt zijn zoon tegen de Zwitserse krant 20 minutes. Pas rond 18.00 uur zag een passagier dat er iets mis was en belde de ambulance. Maar de hulp kwam te laat; de man was uren geleden al overleden. Volgens de politie was er sprake van een natuurlijke dood.

Geschrokken

De zoon van de man is ontdaan, verdrietig en geschokt. Naar aanleiding van deze gebeurtenis wil hij mensen ervan bewust maken dat ’iedereen tegenwoordig alleen maar met zichzelf bezig is, waardoor ze hun omgeving niet eens meer opmerken’. „Burgerlijke moed is helaas niet meer vanzelfsprekend”, aldus de zoon.

De politie en ov-bedrijven zijn op de hoogte van het tramdrama.