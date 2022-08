Autodief (18) verstopt zich voor agenten in levensgrote teddybeer

Door Onze redactie

Ⓒ GREATER MANCHESTER POLICE

ROCHDALE - Een 18-jarige autodief deed een zeer bijzondere vluchtpoging toen agenten hem wilden arresteren in zijn woning in het Engelse Rochdale in Manchester: hij verstopte zich in een gigantische teddybeer.