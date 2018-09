’Verkrachte Anna (18) werd geïntimideerd door agenten’

Richard Hall (32) en Eddie Martins (37) hadden op 15 september de auto aan de kant gezet waarin Anna met twee jongens zat. Het oog van de agenten viel op een joint. Anna vertelde dat die van haar was. Zij werd geboeid achter in de politieauto gezet en de twee jongens mochten doorrijden, meldt de New York Post. Martins zou haar vervolgens hebben gevraagd: wat wil je doen om ermee weg te komen?

Anna zou Martins vervolgens oraal hebben moeten bevredigen. Daarna zou ze ook door hem zijn verkracht. Vervolgens zou ook Hall het meisje hebben verkracht. Ze mocht gaan, nadat haar te verstaan was gegeven dat ze moest zwijgen.

Dat deed Anna niet. Ze vertelde haar verhaal en samen met haar moeder bezocht ze het ziekenhuis. Daar kwamen agenten al vlug naartoe. Anna voelde zich geïntimideerd. „Hoe weet je eigenlijk dat het echte agenten waren?”, vroegen de negen dienders. En ze hintten erop dat Anna ’al vaker een aanklacht heeft ingediend tegen agenten’ - wat overigens niet waar was. Haar moeder werd bijna tot in het toilet gevolgd.

Foto’s op sociale media staan los van verkrachting, zo benadrukt de advocaat van Anna. Ⓒ Twitter

De advocaten van de agenten ontkennen niet dat er seks is geweest, maar de geslachtsgemeenschap zou gebeurd zijn met wederzijdse instemming. Van de intimidatie in het ziekenhuis zou niets waar zijn. Ze wijzen ook naar haar foto’s op social media. Daarop is Anna veelvuldig in uitdagende poses te zien.

De advocaat van Anna is woedend over dat laatste argument ,,Wat ze ook plaatst of draagt, dat heeft niets van doen met de brute manier waarop ze verkracht is”, zei hij. ,,Stop met haar als schuldige aan te wijzen.”

Anna eist nu 50 miljoen euro van de politie. Ze deelt op Facebook en Twitter alle verhalen die over haar worden geschreven. ,,Ze wil haar kant van het verhaal vertellen”, verduidelijkt haar advocaat, die de agenten in januari vermoedelijk weer zal tegenkomen in de rechtszaal. ,,Ze is erg aangedaan, ongelukkig en bang voor de politie.”