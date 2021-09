Indrukwekkende waterhoos te zien boven de Eemshaven Groningen

Zo rond september komen waterhozen vaker voor in dat gebied. Dan is de Waddenzee nog warm van de zomer als het in botsing komt met koude poollucht waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan tussen het water en de lucht. Dat is het ideale recept voor waterhozen: de wolken vormen dan een trechtervormige slurf die het water opzuigt.

Ook nabij Terschelling werd vandaag een waterhoos gespot. Reden voor het KNMI om code geel af te geven voor de Waddenzee. Mogelijk volgen de komende uren nog meer waterhozen.

Ongevaarlijk

Het natuurverschijnsel is doorgaans ongevaarlijk omdat de hozen boven het water blijven hangen. De komende dagen blijft de koudere poollucht richting Waddenzee stromen en het water is na een koude nacht niet afgekoeld. De kans op het ontstaan van waterhozen blijft dus ook de komende dagen aanwezig.

Ook vanaf het Duitse eiland Borkum werd de waterhoos gespot: