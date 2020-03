Tandartsen en verloskundigen werken stug door

Vanwege het coronavirus heeft tandarts Wilco van de Groep van Sunny Smile BV extra maatregelen genomen. Ⓒ Thijs Rooijmans

AMSTERDAM - Bij tandartsen en verloskundigen gaat het werk tijdens de coronapandemie -voorlopig - gewoon door. Deze medische beroepsgroepen die niet in het ziekenhuis werken, kunnen in veel gevallen hun werk niet zomaar stilleggen, maar zien hun voorraad aan medische beschermingsmiddelen met de dag slinken. „Wij hebben onze zorgplicht, maar wat doen we als er straks geen alcohol, handschoenen of mondkapjes meer te verkrijgen zijn?”, vraagt tandarts Wilco van de Groep zich af.