Meisje (8) tijdens spelen gebeten door gifslang

Volgens Tsjechische media speelde het meisje in een tuin naast haar eigen huis toen het misging. Ze is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, maar is volgens artsen buiten levensgevaar. Experts denken dat ze is gebeten door een ratelslang.

Een grote zoektocht naar het dier heeft nog niets opgeleverd. Er is tot diep in de nacht gezocht, aldus de loco-burgemeester, en ook zaterdag is het zoeken hervat. Wie de eigenaar van het dier is, is nog onduidelijk.