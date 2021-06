Onrust Colombia nog niet voorbij

Buitenland

Dodental na protesten in Myanmar stijgt tot boven de 800

Het aantal mensen dat is gedood sinds de militaire staatsgreep in Myanmar is gestegen tot meer dan achthonderd. Volgens de mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zijn ten minste 802 mensen gedood bij het gewelddadige optreden van veiligheidstroepen tegen demon...