Schoonmaker hangt stiekem camera op in slaapkamer en filmt ’intieme momenten’, OM eist celstraf

Als schoonmaker had de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, vrije toegang tot de woning van de vrouw, ook als de vrouw zelf niet thuis was. De schoonmaker had van de vrouw het wachtwoord van het wifinetwerk gekregen, zodat hij via zijn telefoon naar muziek kon luisteren.

In plaats van muziek streamen sloot hij echter een draadloos cameraatje aan op de router van de vrouw en verborg dat cameraatje in haar slaapkamer. Via de internetverbinding kon hij op afstand live meekijken.

Intiem

Op de telefoon van de verdachte zijn verschillende filmpjes aangetroffen waarop de vrouw met haar vriend intiem was. Bij de doorzoeking van de woning van verdachte is volgens het openbaar ministerie „meer beeldmateriaal van seksuele aard aangetroffen.” Het is niet gelukt de identiteit van de personen op die filmpjes te achterhalen.

De man wordt verdacht van hacken, afluisteren van gesprekken, het stiekem vervaardigen van seksueel beeldmateriaal en het bezit daarvan. „De verdachte heeft als schoonmaker toegang tot het privédomein van de vrouw gekregen. Dat vertrouwen is nogal wat, want in je eigen huis, en dan met name in je eigen slaapkamer, daar ben je volledig vrij in je doen en laten”, zegt de officier van justitie over de zaak.