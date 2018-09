’Sint ook een held voor vluchtelingen’

Sinterklaas repeteert in het Amsterdamse CREA voor de viering van Sinterklaas voor kinderen van asielzoekers. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Oer-Hollandse gezelligheid is het meest doeltreffende middel voor integratie, vindt het toneelgezelschap het Wolkentheater. Daarom gaat Sinterklaas ook langs bij jonge asielzoekers in de azc’s. Met een toneelstuk, maar vooral met de traditionele attributen als het grote boek, pepernoten en cadeaus. „Sint is ook voor deze kinderen een held.”