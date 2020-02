Analyse: Waarom defensie waardering zoekt

Genietroepen van de Landmacht helpen met het opsporen van bewijsmateriaal uit de huizen van criminelen. Ⓒ Ministerie van Defensie

Den Haag - Bij het Korps Mariniers hadden ze er zwaar de pest in. Na het koelbloedig optreden van de antiterreureenheden in Utrecht na de aanslag op de tram in maart vorig jaar waren het politiemensen die namens de antiterreureenheid DSI bij Eva Jinek aanschoven. Dat hadden onze dienders toch maar mooi gedaan, was de boodschap die bleef hangen.