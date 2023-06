Pijn aan de pomp mogelijk iets langer gedempt: kabinet overweegt deel korting op brandstofaccijns te houden

Om de hoge energieprijzen voor autorijders te compenseren besloot het kabinet vorig jaar de brandstofaccijns te verlagen. Maar daar komt binnenkort een einde aan. Daardoor worden benzine en diesel de komende tijd weer flink duurder. Vanaf 1 juli gaat het bij benzine bijvoorbeeld om een stijging zo’n 14 cent per jaar, op 1 januari komt daar nog bijna 10 cent bij.

De stijging in juli gaat sowieso door, maar Van Rij speelt met de gedachte de tweede stap in januari toch niet te zetten. „We monitoren het”, zegt de staatssecretaris tegen RTL Z. „We moeten heel goed kijken wat de gevolgen zijn in de grensstreek. Want je wil niet te ver uiteenlopen.” Vooral met België is dat een probleem. Daar is een liter benzine nu al 10 cent goedkoper, met het terugdraaien van de accijnskorting zou daar nog bijna een kwartje bij komen.

„Ik denk dat we goed moeten kijken in het najaar, hoe de vlag er dan voor staat”, zegt Van Rij. „We lopen niet met de oogkleppen op.” Dan is het nog de vraag of Van Rij de accijnskorting van januari wil behouden, of bijvoorbeeld alleen een streep wil zetten door de inflatiecorrectie. Maar het prijskaartje voor het behoud van de lagere accijnzen kan in de honderden miljoenen euro’s lopen, waarschuwt Van Rij. „Dan moet ik wel even met mijn minister (Kaag van Financiën, red.) om tafel gaan zitten, want anders sla ik een gat in de begroting.”