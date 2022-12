Sinan Can: ’Eenzaamheid maakt een mens gek’

Sinan Can bezocht hem in 2021, in de synagoge waar hij woonde in Kaboel. „Ik maakte destijds samen met Floortje Dessing My 9/11 (over 20 jaar na de aanslagen op de Twin Towers, en het effect daarvan op de wereld, red.). Het verhaal van Simantov paste niet helemaal in die serie, maar het was te mooi om weg te gooien. Veel mensen weten niet hoe divers het Midden-Oosten is geweest altijd, en dat deze kleur die daar zo lang aanwezig is geweest en er al bijna niet meer was. Joden waren daar al aanwezig voordat het land islamitisch werd, in tijden van het boeddhisme. Er woonden daar ooit 80.000 Joden, die geschiedenis is nu helemaal ten einde gekomen.”

Inkijkje

In de 2Doc De laatste zoon (geregisseerd door Danielle van Lieshout) krijgen we een kijkje in het leven van de 63-jarige Simantov die in de synagoge in Kaboel woont. Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt te vertrekken op dat moment, deelt hij Can mee. Hij heeft immers al eerder onder de Taliban geleefd.

Lange tijd bewoonde hij namelijk zijn synagoge met de enige andere Jood in Kaboel: Ishaq Levin. De twee konden elkaar echter niet luchten of zien. Hun ruzies waren berucht. ook bij de Taliban. Can: „Over en weer beschuldigden de twee elkaar een Israëlische spion te zijn, en een bordeel te runnen. Toen de twee ooit in de gevangenis belandden, werden de Taliban zo gek van het ruziënde duo dat ze de gevangenis uit werden gegooid, ze waren ze helemaal beu, hilarisch.”

Levin overleed. En ondanks de koppigheid van Simantov koos hij uiteindelijk toch eieren voor zijn geld. „Hij liep echt gevaar, de Taliban hadden tegen hem gezegd: wij doen je niets, maar we kunnen niet garanderen dat als je de straat uitloopt iemand je niet neerknalt. Een indirecte manier om te zeggen: als je niet weggaat weet je dat je neergeknald wordt.”

Can verloor Simantov na zijn bezoek aan Kaboel uit het oog. Maandenlang was hij niet bereikbaar. „Can: de man die voor mij contact met hem hield en ik waren bang dat er iets met hem gebeurd was, tot we op Twitter een video zagen opduiken dat hij in Istanbul aankwam op het vliegveld.”

Op de bonnefooi vertrekt Can naar Istanbul om hem daar te zoeken. „Hij is door een rabbijn geholpen, er is echt op hem ingepraat: hij is stampvoetend vertrokken.”

In de docu doet Simantov zijn beklag over de mensen die hem hebben geholpen: hij wilde immers naar de VS en niet naar Istanbul en voelt zich misleid.

Ruzie

„Er is een probleem met hem: hij maakt met iedereen ruzie. Maar dat is ook wat eenzaamheid met een mens doet: het maakt je gek.”

Eerder gingen er al verhalen over Simantov dat hij niet wil vertrekken naar Israël – een logische plek voor hem – omdat hij zijn vrouw die daar woont samen met hun kinderen, geen scheiding wil geven. „Nu heeft hij besloten wel naar Israël te gaan, vertelde hij. Op bezoek. Heel goed, ik vond het zielig dat hij in zijn eentje in een flatje in Istanbul zit.”