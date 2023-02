Jubilerende Koning Willem-Alexander zoekt gasten voor feestmaal

In een video roept de vorst inwoners van Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk op om gasten voor deze lunch voor te dragen. De bedoeling is dat die mensen in de ogen van anderen een tien verdienen vanwege hun bijzondere betekenis voor hun omgeving.

„De afgelopen tien jaar heb ik heel veel mensen ontmoet die zich fantastisch inzetten voor anderen, voor de buurt of het algemeen belang”, aldus de koning. „Voor hun inzet voor Nederland wil ik die mensen bedanken. Eind april hoop ik tien jaar uw koning te zijn. Ik wil dan graag trakteren op een feestelijke lunch. Voor mensen die een tien verdienen vanwege hun inzet voor anderen. Kent u zo iemand? Dan wil ik diegene graag ontmoeten.”

Iemand voordragen kan tot en met maandag 20 februari via de website www.10maal.nl. Het paleis zal onder toezicht van een notaris een keuze uit de inzendingen maken op basis van de motivaties. Uiterlijk vallen begin april honderd uitnodigingen op de mat van de gasten.

Willem-Alexander werd op 30 april 2013 koning. Hij werd toen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd. De ministers van Rutte-II tekenden de akte van abdicatie, waarin werd vastgelegd dat koningin Beatrix haar taken overdroeg aan haar zoon.