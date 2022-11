Leg die winterjas maar klaar: nóg kouder winterweer op komst

Zondag hebben we nog te maken met grijs en bewolkt weer. Er valt veel regen, vooral in het westen. Het waait daarnaast hard en temperatuur ligt rond de 7 graden, aldus Weeronline. In het zuiden en zuidwesten kan het nog 9 graden worden.

Ook maandag wordt het een druilerige dag met lichte regen en motregen en een temperatuur van ongeveer 8 graden. Dinsdagochtend worden we geteisterd door laaghangende bewolking, nevel en mist. Op veel plaatsen blijft het grijs en bewolkt met (hardnekkige) mist, maar hier en daar kan ook de zon even doorbreken. De temperatuur ligt tussen de 7 en 9 graden.

Laatste dag meteorologische herfst

Woensdag is het de laatste dag van de meteorologische herfst en dat wordt in stijl afgesloten met flinke bewolking en mist. Verspreid over het land komt het ook tot enkele buien, meldt Weeronline. De temperatuur loopt op tot 6 graden in het oosten en noordoosten en naar 8 in het westen en zuidwesten.

De maand december start donderdag flink koud. De temperatuur loopt op naar ongeveer 3 graden in het oosten en naar maximaal 6 in het westen. Daarnaast wordt het erg bewolkt.

Vrijdag en het weekend blijft het flink bewolkt maar af en toe krijgen we de zon eventjes te zien. Het blijft over het algemeen droog maar het wordt niet warmer dan 4 graden. In de nachten gaat het vriezen.