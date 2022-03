Premium Het beste van De Telegraaf

Lotte: ’Monument voor vermoorde Etsuko’

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Raadslid Janice Roopram (l.) en Lotte Terheijden op de plek waar het herdenkingsmonument voor de vermoorde Etsuko moet komen. Ⓒ Roel Dijkstra

DEN HAAG - De 18-jarige Lotte Terheijden uit Den Haag wil een herdenkingsmonument voor haar in 2019 door Thijs H. vermoorde overbuurvrouw Etsuko Endo in de Scheveningse Bosjes. „Een monument zorgt voor afsluiting en dat ze nooit vergeten wordt”, zegt Lotte over haar geliefde buurvrouw.