’Gaan we weer wachten tot virusvariant wijdverbreid is?’ Is Nederland te laks met Chinese reizigers? ’Schaal van deze uitbraak is ongekend’

Door Koen Nederhof en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Door de versoepeling van inreisregels hoeven Chinezen bij terugkeer in hun land niet meer langere tijd in quarantaine. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Nu de Chinese toerist weer op pad kan, nemen de zorgen toe dat reizigers het coronavirus met zich meenemen. Verschillende landen nemen maatregelen, Nederland nog niet. In Europees verband wordt donderdag echter toch bekeken of er niet iets moet gebeuren. ,,Nederland kennende gaan we weer overwegen totdat een nieuwe variant al wijdverspreid is.”