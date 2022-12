Vechtpartij in Tilburg bij uitvaart doodgeschoten rapper Boechi

Ⓒ Toby de Kort/Eye4images

TILBURG - Bij een crematorium in Tilburg is donderdagmiddag een vechtpartij geweest bij een uitvaart van de op Curaçao doodgeschoten rapper Boechi, zo meldt een politiewoordvoerder. Een dag eerder was er bij een herdenking van de man in het stadion van voetbalclub Willem II ook een vechtpartij. Het is nog niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.