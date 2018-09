Hypotheekrente stijgt, wat nu?

Diverse geldverstrekkers hebben de afgelopen weken de hypotheekrente verhoogd. Dit komt door de oplopende rente op Amerikaanse staatsleningen, en ook die van Nederlandse. Geldverstrekkers zijn hierdoor meer kwijt bij hun geldinkoop. Die hogere rekening wordt weer doorgestuurd naar de rente op consumentenleningen, zoals hypotheken.

Voor veel mensen reden om, wanneer ze een huis kopen, de rente voor een lange periode - 20 jaar - vast te zetten. Bij ABN Amro kiest ongeveer de helft van de hypotheekklanten op dit moment voor de langere rentevastperiode van 15 tot 20 jaar, zegt een woordvoerder, die aangeeft dat de bank ’een ware tsunami aan aanvragen’ heeft binnengekregen sinds de rente licht is gaan stijgen.

Marktleider Rabobank meldt dat het nu sowieso drukker is dan vorig jaar: „Mogelijk dat de renteverhoging een extra boost gaat geven. Ook daalt de loan-to-value-grens volgend jaar weer met 1%. Hierdoor kunnen klanten dan weer minder lenen”, reageert een woordvoerder.

Rentestijging of niet; overhaast actie ondernemen met een hypotheek is altijd een slecht idee, benadrukt ABN Amro. „Zorg dat je goed geïnformeerd of geadviseerd bent voordat je een beslissing over zo'n grote verplichting en vaak voor de langere termijn neemt. Directeur Jeroen Looman van Munt Hypotheken sluit zich hier bij aan. „Het moment om een hypotheek af- of over te sluiten hangt echt helemaal af van de eigen situatie. Kun je en wil je kopen?”, zegt hij.

Ook overstappers moeten eerst goed kijken naar de voorwaarden van hun oude hypotheek, adviseert ABN Amro: „Wat kost het bijvoorbeeld om van je huidige hypotheek af te komen als je rentevastperiode nog 10 jaar loopt? Hetzelfde geldt voor rente vastzetten.”

Dit soort vragen worden vooral gesteld aan Erwin Nissa van De Hypotheekshop. „Mensen zijn bang de boot te missen. Dit terwijl de rente in historisch perspectief nog altijd ongekend laag is.”

Dat neemt niet weg dat, mochten mensen bang zijn voor een verdere stijging, oversluiten interessant kan zijn. „Zeker voor mensen bij wie de rentevasteperiode binnen twee jaar afloopt. Ook wanneer de rentevastperiode nog wat later afloopt kan het lonen, hoewel de boete dan natuurlijk wel hoger komt te liggen. Het moet allemaal wel passen binnen het inkomen en de waarde van de woning”, aldus Nissa, die zich kan voorstellen dat mensen met deze rente kiezen voor lange zekerheid van de woonlasten.

Wat handig is, hangt af van de situatie: „Het verschil tussen 5 en 10 jaar is niet zo groot (gemiddeld 0,2%). Tien jaar vast is dan vaak de betere optie. 20 Jaar vast (of langer) wordt op dit moment ook vaak gesloten. Het verschil met 10 jaar is gemiddeld 0,5%. De redenen waarom er toch nog regelmatig voor 10 jaar gekozen wordt zijn divers: bij 10 jaar vast kan gemiddeld €13.000 meer worden geleend dan bij 20 jaar vast. Verder is het zo dat starters een inkomstenstijging verwachten en in het begin dan liever voor de lagere lasten van 10 jaar vast kiezen. Dat zien we ook terug bij consumenten die nu hoge kosten hebben door bijvoorbeeld opvang of de studie van de kinderen.”

Ook voor huizenbezitters die menen dat ze geen kant op kunnen met hun hypotheek of dat hun huis onverkoopbaar is, wordt het steeds interessanter om hun situatie nog eens te bekijken, weet Looman: „De huizenprijzen stijgen op steeds meer plekken in het land. Het is daarom verstandig om een adviseur te raadplegen of online de mogelijkheden na te gaan.”