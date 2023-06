Politie redt kitten uit handen notoire dierendoder

De vrouw zou op straat gezien zijn met een kitten in haar tas. Omdat de vrouw een bekende is bij de politie vanwege het doden van kittens en andere dieren hielden agenten hielden haar staande. In de tas bleek geen kitten te zitten, in haar auto werd echter wel een kitten gevonden.

De kitten was gelukkig nog in goede gezondheid en is overgedragen aan de dierenambulance. De politie neemt de zaak hoog op, deze zaak wordt toegevoegd aan een zaak die er al lag tegen de vrouw.

De politiewoordvoerder noemt het tegenover Omroep West 'een triest verhaal'.

