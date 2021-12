20 tot 25 plannen voor vestiging en uitbreiding datacenters

Yesilgöz baseert zich op informatie van netbeheerder TenneT en Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Wegens vertrouwelijkheid kan de bewindsvrouw niet veel meer vertellen over de komst en uitbreiding van datacenters, waar ICT-apparatuur als servers wordt ondergebracht.

Noord-Holland, Flevoland en Groningen

Projecten lopen in elk geval in Noord-Holland, Flevoland en Groningen. „Zoals eerder genoemd zijn er zeer veel onzekerheden of deze datacenters zich ook daadwerkelijk zullen vestigen in Nederland en zo ja, op welke termijn”, aldus de demissionaire staatssecretaris.

De nieuwe coalitie wil strengere eisen stellen aan de komst van grote datacenters. Ook is er veel politieke discussie over de komst van een megacenter van het moederbedrijf van Facebook in Zeewolde. De gemeenteraad keurde donderdagavond de komst van dat center goed.