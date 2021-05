Waarschuwing voor zeer dichte mist voorbij

In grote delen van Nederland was donderdagochtend sprake van dichte mist. In het midden, westen en zuiden was het zicht het slechtst. Op de meeste plaatsen was het zicht tussen de 70 en 200 meter.

De mist hield een groot deel van de ochtendspits aan. Rond 09.00 uur werd het zicht beter en brak de zon geleidelijk door.