Premium Het beste van De Telegraaf

Trump weer ’Trumpiaans’ Uitspraken Trump in CNN-interview vol leugens en halve waarheden, dit zijn de opvallendste

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Donald Trump was woensdagavond te gast in een zogenoemde ’town hall meeting’, wat Mark Rutte een dorpspleingesprek zou noemen, en dat nota bene bij CNN, zijn oude ’fake news’-aartsvijand. De Amerikaanse oud-president was in topvorm en zijn aanhang dolenthousiast, maar hij deed wel weer de nodige uitspraken die op gespannen voet staan met de waarheid. Een selectie.