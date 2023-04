Politie Midden-Nederland ontslaat leidinggevende na meldingen over racisme en pestgedrag

Het onderzoek startte na diverse meldingen over discriminerende en kwetsende uitspraken over vrouwelijke collega’s en bevolkingsgroepen, meldt de politie woensdag. Ook waren er meldingen van ongepast gedrag tegen collega’s, als racistisch taalgebruik, vloeken en het negeren of buitensluiten van collega’s.

De politie noemt het gedrag van de nu ontslagen medewerker onprofessioneel. Martin Sitalsing, politiechef, geeft aan dat de identiteit van de politie in het geding komt als „collega’s zich op deze wijze uitlaten over hun medemens.” „We hebben een voorbeeldfunctie. Als collega’s zich discriminerend en ongepast gedragen, treden wij daar vanuit onze verantwoordelijkheid tegenop. Ik vind het belangrijk dat politiemensen zelf aan de bel trekken als collega’s zich niet laten aanspreken op dit type gedrag en niet bereid of in staat zijn daarvan te leren.”