Revolutionaire Garde Iran nog niet op terreurlijst: ’Tot op de bodem uitzoeken hoe dat wél kan’

Hoekstra wilde de Revolutionaire Garde al weken op de terrorismelijst plaatsen. Maar juristen in Brussel zien beren op de weg. Eerst zou een rechter in een lidstaat de Garde moeten veroordelen voor een gepleegde misdaad.

„Dat is kennelijk hoe het werkt”, zegt Hoekstra na overleg met EU-ministers in Brussel. „Maar ik vind het wel belangrijk dat we nu tot op de bodem uitzoeken hoe het wél kan.”

Symbolische stap

Ook Duitsland en het Europees Parlement willen het veiligheidsapparaat van het islamitische schrikbewind op de lijst hebben. Het gaat om een symbolische stap, erkent Hoekstra. „Maar het is extreem belangrijk dat wij in Europa laten zien wat we vinden van het neerslaan van protesten in Iran.”

De EU-ministers zijn het wel eens geworden over ’gewone’ strafmaatregelen tegen 37 personen en organisaties. Het gaat onder andere om een aantal commandanten van de Garde en de Iraanse sportminister. Maar ook hier had Hoekstra nog wel wat verder willen gaan. Achter de schermen klinkt door dat Brussel terughoudend is vanwege onderhandelingen over een nucleaire deal met Iran. „Daar moeten we niet mee stoppen”, vindt de CDA-bewindsman. „We willen geen Iran met een nucleaire bom. Tegelijkertijd vind ik dat het ons niet moet weerhouden van stevige beslissingen op het gebied van sancties.”

In Brussel zijn de laatste maanden meerdere sanctiepakketten op Teheran afgevuurd in reactie op het neerslaan van demonstraties tegen het haatregime. De protestgolf begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini na haar arrestatie door de zedenpolitie, die vond dat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk droeg.