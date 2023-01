Opnieuw ontploffing bij woning in Antwerpen

Onbekenden hebben maandagnacht even voor 1.30 uur een aanslag gepleegd tegen het huis van de familie E.H. in de Deken De Winterstraat in Berchem. Er was een luide explosie te horen waarna de voordeur van het pand vuur vatte. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse en zetten de omgeving af. Er werd sporenonderzoek verricht.

Het onder vuur genomen huis is de woning van de familie E.H., die is al geruime tijd het doelwit van zwaar drugsgeweld. Afgelopen jaar werden bij de woning vijf aanslagen gepleegd, ook andere aan de familie gelinkte adressen werden bezocht, onder meer hun (ondertussen gesloten) pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat op het Zuid. Het geweld tegen de E.H.’s heeft te maken met een of meerdere conflicten in het milieu van de internationale cocaïnesmokkel, die linkt wordt ook nu weer gezien als het motief voor de feiten.

Even voor de aanslag in Berchem werden de hulpdiensten ook naar de Nieuwdreef in Merksem gestuurd voor een ontploffing. Daar raakte de poort van een woning, vlak bij het kruispunt met de Bredabaan, beschadigd. Een nacht eerder was er aan de woning ook al een incident. „We onderzoeken de context van de feiten en of die al dan niet kaderen in ruzie of dispuut waarvoor gisteren ook al schade gemeld werd aan de politie”, bevestigt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.

Er werden in beide gevallen geen verdachten opgepakt.